tamamlayıcı emeklilik sistemi(TES)

tamamlayıcı emeklilik ile zorunlu bes aynı değil mi 10 sene önce zorunlu bes vardı getirdiler şimdi de bu ABİ MAAŞ YETMİYO ZAM YAPIN DİYOZ ONLAR MAAŞTAN KESİNTİ PEŞİNDE

tamamlayıcı emeklilik ile zorunlu bes aynı değil mi 10 sene önce zorunlu bes vardı getirdiler şimdi de bu ABİ MAAŞ YETMİYO ZAM YAPIN DİYOZ ONLAR MAAŞTAN KESİNTİ PEŞİNDE