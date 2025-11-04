tamamlayıcı emeklilik sistemi(TES)

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

04 Kasım 2025 19:34
bu %3lük kesinti ne zaman başlıyor

BilirkisiAnkara
Aday Memur
04 Kasım 2025 19:59

Beni niye tamamliyorsunuz arkadaş! Tamamlama beni. Yıllardır tamamlaniyoruz zaten yeter artık. Zaten seyyanen zammı emekli memura vermeyerek tamamladın. Sıra bize mi geldi!


bahtsizinsan
Aday Memur
04 Kasım 2025 20:32
bu bizi kapsıyor mu ki ?

Ammmar
Aday Memur
04 Kasım 2025 20:36
kimi kapsıyor peki bilmedigimden soruyorum
bahtsizinsan, 33 dk. önce
bu bizi kapsıyor mu ki ?

Sbz1dftd
Şube Müdürü
04 Kasım 2025 20:37
tamamlayıcı emeklilik ile zorunlu bes aynı değil mi 10 sene önce zorunlu bes vardı getirdiler şimdi de bu ABİ MAAŞ YETMİYO ZAM YAPIN DİYOZ ONLAR MAAŞTAN KESİNTİ PEŞİNDE

Ammmar
Aday Memur
04 Kasım 2025 20:47
şimdilik sadece sgkya baglı özel çalışanlarmış
