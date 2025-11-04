Oyak köbf dava açılabilir mi?

Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Olay şu kendilerine tapu yu ve diğer evrakları gönderdim onaylanmadı gerekçe satın alma değil intikal yoluyla tapu sahibi olmam yani miras yoluyla. İyi de ben zaten ev sahibi oldum fondaki paramı almak için gidip bi tane daha ev sahibi mi olmam gerek bu resmen dalga geçmek gibi geliyor bana. Sizce bu konuda dava açabilir miyim oyağa ? çoğu üye sahte evraklarla çıkış yaptı benim gibi efendice yasal yol izleyene zorluk çıkarıyorlar bunu kendilerine de söyledim . Bilgi sahibi olanlar cevap verebilir mi teşekkürler

