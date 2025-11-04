Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Amir Yıllık İzne Çıkartmayabilir mi?


04 Kasım 2025 21:04
Amir Yıllık İzne Çıkartmayabilir mi?

Yeterli personel yok yanarsa yansın benim de yanıyor izne çıkamazsın kalan izinlerin yansın diyebilir mi amirin böyle bir hakkı var mı?


serdarbaba
Aday Memur
04 Kasım 2025 21:16
657 DMK'de; 'Yıllık izinler, amirin uygun görmesine bağlıdır.' diye geçer. Yani, amir personel sayısını yetersiz görüp işin aksamaması için izni uygun görmeyip iptal edebilir. Ama 'iznin yanarsa yansın.' tarzı cümleler mahalle ağzı... Bir amir o koltuğa uygun davranıp, ona göre üslupla yaklaşmalı bence.
