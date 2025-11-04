Amir Yıllık İzne Çıkartmayabilir mi?

657 DMK'de; 'Yıllık izinler, amirin uygun görmesine bağlıdır.' diye geçer. Yani, amir personel sayısını yetersiz görüp işin aksamaması için izni uygun görmeyip iptal edebilir. Ama 'iznin yanarsa yansın.' tarzı cümleler mahalle ağzı... Bir amir o koltuğa uygun davranıp, ona göre üslupla yaklaşmalı bence.

657 DMK'de; 'Yıllık izinler, amirin uygun görmesine bağlıdır.' diye geçer. Yani, amir personel sayısını yetersiz görüp işin aksamaması için izni uygun görmeyip iptal edebilir. Ama 'iznin yanarsa yansın.' tarzı cümleler mahalle ağzı... Bir amir o koltuğa uygun davranıp, ona göre üslupla yaklaşmalı bence.