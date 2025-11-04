KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Alımlar Hk.


04 Kasım 2025 22:25
Alımlar Hk.

Alım ilanları ne zaman artar belli bir dönemi var mı haber yada duyum bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

HAGB hk.Muhendislikten istifa edip 4001 kodlu düz memur luga yeni kpss puanıyla tercih verirken bekleme süre2026 KPSS'ye girecekler2024 Puanı ile girip 2026 puanı ile tekrar tercih vermekYazılım mühendisliği kontenjanları seçim sayesinde artar mı? 90+ alan birinin atanma şansı nasıldır?İstanbul DOB müdürlüğü nerede?Aralık merkezi atamaZiraat mühendisleri platformu (ana konu)

Sözlük

Antipodes adası 1 açık açık konuşmak 1 Nemrut dağı 1 en çok güldüğüm cümleler 1 güne bir söz bırak 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 uruk hai 2 100 yıl sonra yok olacak şehirler 1 hititler 1 dodo kuşu 3

Son Haberler

Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?Sosyal medyada viral olan Kızılay tabelası yenilendi, bu kez de üzeri kirletildiGarajda otomobilin içinde ölü bulunduBJK Başkanı Adalı: Sergen Hocamız görevinin başındaASELSAN'ın 9 aylık cirosu 90,9 milyar lira oldu

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?