https://www.memurlar.net/haber/1094187/sozlesmelide-3-arti-1-modeline-uygun-ikincil-duzenlemeler-yap

04 Kasım 2025 23:24
Sözleşmelide 3 artı 1 modeline uygun ikincil düzenlemeler yapılmayacak mı?

26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7433 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi büyük ölçüde değişti ve 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla görevde olan yaklaşık 450 bin sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması süreci tamamlandı. Yeni sisteme uyum sağlamak amacıyla ikincil mevzuatta yapılması gereken değişiklikler için verilen 6 aylık süre de geçti ama uyum düzenlemeleri halen yürürlüğe konulmadı.

