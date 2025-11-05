Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eğitim tayini hk.


05 Kasım 2025 00:42
Eğitim tayini hk.

eğitim tayini ile geldiğim hastanede nöbet listesi mümkün olduğu halde sorumlu ders programına yapmamak için zorlaştırıcı bir tavır sergilemektedir. bununla ilgili ne yapabilirim ?

Çok Yazılan Konular

Sağlık raporu beyan2026 Promosyon miktarı4B sözleşmeli personel kurum içi görevlendirmeSağlık bakanlığı mühendis maaşıD bölgesinden nereye alt bölge olurYeni atandım Sağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!Sağlık bakanlığı büro personeliSağlık yatırımları genel müdürlüğüYurt dışı görevlendirme

Sözlük

uruk hai 2 açık açık konuşmak 1 hititler 1 Antipodes adası 1 100 yıl sonra yok olacak şehirler 1 Nemrut dağı 1 en çok güldüğüm cümleler 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 güne bir söz bırak 1 dodo kuşu 3

Son Haberler

Soruşturmalarda Ceza Zamanaşımıyla İlgili Kritik Karar!5 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıCİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!5 ilde 36 adrese operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Editörün Seçimi

kasım ayı enflasyon tahmini :) Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar