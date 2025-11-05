Siverek hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.Yönetici görevlendirme yönetmeliği değişirse eski puanı kullanabilir miyim?EBYS kullanımı öğretmenlere ne zaman açılacak?Pazar ve Ardeşen ilçeleri nasıldır?Norm fazlası öğretmen atamaları 24 Kasım?dan sonrasına kaldı gibi. Norm fazlası idareci duyurusu ne zaman olur?
Sözlük
Son Haberler
Soruşturmalarda Ceza Zamanaşımıyla İlgili Kritik Karar!5 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıCİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!5 ilde 36 adrese operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Editörün Seçimi
kasım ayı enflasyon tahmini :) Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar