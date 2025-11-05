Atama yönetmeliği grup

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
05 Kasım 2025 03:47
Atama yönetmeliğine göre 6-10 11-15 gibi gruplar ayrılırken atamanın yapıldığı yılın son gün ve ayı baz alınıyor sanırım. Yani bu sene ki atama da 31.12.2025 baz alindi ve ona göre hizmet yılı hesaplandı. Sorum şu, meslekte toplam süresi 10 yıl 8 ay olan kişi hangi gruba dahil oluyor. 11-15 mı yoksa 6-10 mu. Bu ayrım neye göre yapılıyor bilen açıklayabilir mi

