Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

PBS ekranindaki degişiklik..


05 Kasım 2025 09:41
PBS ekranindaki degişiklik..
2. şarkını yapan/muaf olan personellerin görev puanı modulü aktif edilerek 2. şarka gitmeyen personelin görev puanı ekrani kaldırılmış. Nedenini bilen var mı?

adsız_cengaver
Şef
05 Kasım 2025 09:46
2.sark kalmış olabilir belki

adsız_cengaver
Şef
05 Kasım 2025 09:48
kalkmış yazacaktim
adsız_cengaver, 1 saat önce
2.sark kalmış olabilir belki

Alidmr58
Aday Memur
05 Kasım 2025 09:55

2.şarkı yapanları siz nasıl olsa şark konusunda tecrübelisiniz deyip 3.şarka gönderecekler herhalde.


ghostxxa
Memur
05 Kasım 2025 10:01
Kalksa, 2. şarktan muaf olanların da ekranı olmaz.
adsız_cengaver, 1 saat önce
2.sark kalmış olabilir belki

Pol3838
Aday Memur
05 Kasım 2025 10:24

Hazırlık yapılıyordur, para vermemek için müjde olarak 2.sark kalkacak görünüş ve gidişat o

Toplam 5 mesaj

