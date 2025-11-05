Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Ünvan değişikliği sınavı


05 Kasım 2025 11:11
Ünvan değişikliği sınavı

hayırlı günler arkadaşlar. sağlık teknikeri (tıbbi sekreter) olarak atandım. Ünvan değişikliği sınavına girebilir miyim? yıl veya kadro şartı var mı bilginiz var mı?

