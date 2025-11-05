Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eş durumu tayini


05 Kasım 2025 11:39
Eş durumu tayini

yeni çıkarılan yönetmelikle eş durumu tayinleri çok zorlaştı . sağlık baknşığında çalışan eşler olarak bizler mağdur oluyoruz tayin isteyemiyoruz . bu konu hakkında memurlar netin hber yapması gerekiyor . birde sağlıkçılar olarak kimse durumdan muzdarip değil galiba sesi çıkanda yok . birlik olmamız gerekiyor

Çok Yazılan Konular

Sağlık raporu beyan2026 Promosyon miktarı4B sözleşmeli personel kurum içi görevlendirmeSağlık bakanlığı mühendis maaşıD bölgesinden nereye alt bölge olurYeni atandım Sağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!Sağlık bakanlığı büro personeliSağlık yatırımları genel müdürlüğüHac sağlık personeli sınavı

Sözlük

güne bir söz bırak 1 uruk hai 2 en çok güldüğüm cümleler 1 hititler 2 Bugün olanlar 1 sabahattin ali 2 gidengelmez dağları 3 Mert Başaran 2 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 meriç aydın 1

Son Haberler

Bülent Arınç: Demirtaş ve Kavala'yı ziyaret edeceğimErdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir kavşağa ulaştıkBakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardıİstanbul'da taksicinin parasını ödemeyen yolcu: 'Bana ne' deyip kaçtıİstanbul'da 'huzur' operasyonu: 1036 gözaltı

Editörün Seçimi

kasım ayı enflasyon tahmini :) Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar