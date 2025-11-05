Sağlık mazereti süre

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
05 Kasım 2025 11:44
sağlık mazereti tayini isteyeceğim. daha önce üç yıl dolmadığı gerekçesiyle red vermişlerdi. şimdi üç yıl dolmasına iki ay kaldı. tam süreyi doldurmak gerekir mi yoksa böyle az bir zaman kala dilekçe verip onay alan oldu mu


Hmsrhc
Aday Memur
05 Kasım 2025 12:54

3 yıl dolup kadroya geçmenizi beklerler diye düşünüyorum, eş tayinim öyle gerçekleşti benim. Ama siz yinede ilinizin veya sağlık bakanlığının personel atama birimini arayıp sorabilirsiniz en doğrusunu öğrenmek için

