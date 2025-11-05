Yeni Memur Yurtdışı okulda okumak

Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Merhaba kamuya memur olarak yeni atandım atandıktan sonra önlisans bölüme kaydoldum şuan okuyorum 1. Sınıfım üsten ders alıyorum 1 yıla bitecek. Okul yurt dışına bir okulla anlaşma yapmış sınavsız yurt dışında okula kayıt olunabiliyor ve okunabiliyor. İş yerinde benim işim elektirikle alakalı ama okul makine müh veya yan dalları olur. Kurum izin verir mi veya giden gelen bilen varsa yardımcı olabilir mi

