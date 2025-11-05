Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

yeni atama


05 Kasım 2025 13:04
yeni atama
merhabalar ben 2022 de atamam olmuştu ama red verdiler ve dava açtım ve davayı kazandım. göreve başlamam için aradılar. şimdi beni yeni başlangıç olarak sıfırdan mi baslatirlar yoksa atandığım tarihi mi baz alirlar

Çok Yazılan Konular

Yakın zamanda 3 yılı dolup kadroya geçen oldu mu?7433 sayılı kanunla mağdur edilenlerKsrolu hizmetli maaşıBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarSözleşmeliden Sözleşmeliye...

Sözlük

Mert Başaran 2 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 1 açık açık konuşmak 1 güne bir söz bırak 1 yaratılan 14 Bugün olanlar 1 sabahattin ali 2 en çok güldüğüm cümleler 1 gidengelmez dağları 3 Nemrut dağı 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul ettiHaluk Görgün: Savunma sanayiinde 180'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruzÖğretmenleri bile karıştırıyor: Muş'taki okulda 21 ikiz eğitim görüyorKocaeli'de 38 bin 208 taklit araç parçası ele geçirildiSivas'ta başıboş köpekler otomobile 108 bin liralık zarar verdi

Editörün Seçimi

kasım ayı enflasyon tahmini :) Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar