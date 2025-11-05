yeni atama

Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
05 Kasım 2025
merhabalar ben 2022 de atamam olmuştu ama red verdiler ve dava açtım ve davayı kazandım. göreve başlamam için aradılar. şimdi beni yeni başlangıç olarak sıfırdan mi baslatirlar yoksa atandığım tarihi mi baz alirlar

