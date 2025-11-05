yeni atama

merhabalar ben 2022 de atamam olmuştu ama red verdiler ve dava açtım ve davayı kazandım. göreve başlamam için aradılar. şimdi beni yeni başlangıç olarak sıfırdan mi baslatirlar yoksa atandığım tarihi mi baz alirlar

