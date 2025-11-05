Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Gys sınavında mülakat kaldırılacak mi?


05 Kasım 2025 13:13
Gys sınavında mülakat kaldırılacak mi?

arkadaslar mülakatin kaldırılacağı hususunda bir kac haber gördüm. bizim bir sonraki müdürlük sınavında mülakat kaldırılır mi?


Mstfkmlnskrlryz
Şef
05 Kasım 2025 13:51

:)))) hayaller, hayatlar


delocan
Memur
05 Kasım 2025 13:55
ya tutarsa
Mstfkmlnskrlryz, 3 saat önce

:)))) hayaller, hayatlar

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Faizsiz ek hesabı tanımlanmayıp şubeye giderek onaylatan var mı?Ek hesap için verilecek 100bn3 Ay faizsiz 100 binAçtığım konu ne sebeple kapatıldı?Promosyonİşimi seviyorumGys sınavında mülakat kaldırılacak mi?YouTube kanalı para kazanmak Bolu cezaevinde korkunç olay. Ziyaretine gelen 4 yaşındaki kızını duvara fırlatıp ağır yaraladıPromosyon haczi bilgilendirme amme hizmeti

Sözlük

hititler 1 Nemrut dağı 1 Bugün olanlar 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 yaratılan 41 Mert Başaran 2 100 yıl sonra yok olacak şehirler 3 dodo kuşu 3 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 1

Son Haberler

Kırıkkale'de 'zimmet' soruşturması: Eski belediye başkanı ve 2 kişi gözaltındaMEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacakÖğretim Görevlisi İlanı Adayı Doğrudan Tarif Ediyor!Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!ASBÜ yerleşkesinde söndürme sistemi arızası

Editörün Seçimi

kasım ayı enflasyon tahmini :) Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar