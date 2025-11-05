Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Teknisyen Maaşı


05 Kasım 2025 13:18
Teknisyen Maaşı

Arkadaşlar bir Bakanlıkta yeni başlayan teknisyenin maaşı ne kadar?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Kasım 2025 13:56

Maaş robotunu açıp 12/2 teknisyen kadrosu maaşını öğrenebilirsiniz.

