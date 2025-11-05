Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

29 Ekim Nöbet Ücreti ve Çift nöbet hakkında


05 Kasım 2025 13:25
Arkadaşlar merhaba, eylül ayında çift nöbet tuttum Kasım ayında da çift nöbet tutacağım,bu iki ayda toplam 8 nöber fazladan ve ücretini almadan tutuyorum fakat ekim ayında tek nöbettim 29 ekime denk geldi ve nöbetimi kestiler.Üçünde beşinde değilim fakat fazladan 3 ayda 8 nöbet fazla tutmuşum sizce bu tek nöbetin kesilmesi normal mi?


Peyami.safa81
Aday Memur
05 Kasım 2025 14:57

Tatile geldiği için kesmek zorunda. O gün herkesinki kesildi. Yapacak bir şey yok.

Toplam 1 mesaj

