Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Kurumum hakkımı reddediyor


05 Kasım 2025 15:28
Kurumum hakkımı reddediyor

Bir üniversitede sözleşmeli memur olarak çalışıyorum askerliğimi uzun dönem yaptığım için, ilk yıl dolmadan yıllık izin hakkım oluyordu. Dilekçeme cevap geldi bugün sözleşmeli personel çalışmasına ilişkin esaslar 217 ye göre diyip daha önce 657 ye tabii çalışmadığım için yıllık izin hakkın olmuyor diyerekten ancak bakanlıkta çalışan devrelerim bu haktan faydalandı forumda da bu hakkını kullanarak izin alanlar var bu durumda ne yapabilirim

Çok Yazılan Konular

Yakın zamanda 3 yılı dolup kadroya geçen oldu mu?7433 sayılı kanunla mağdur edilenlerKadroya gecmek istemezsek ?Ksrolu hizmetli maaşıBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarSözleşmeliden Sözleşmeliye...

Sözlük

Bugün olanlar 1 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 en çok güldüğüm cümleler 1 Mert Başaran 2 meriç aydın 1 dodo kuşu 3 hititler 1 yaratılan 41 güne bir söz bırak 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 1

Son Haberler

Kırıkkale'de 'zimmet' soruşturması: Eski belediye başkanı ve 2 kişi gözaltındaMEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacakÖğretim Görevlisi İlanı Adayı Doğrudan Tarif Ediyor!Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!ASBÜ yerleşkesinde söndürme sistemi arızası

Editörün Seçimi

kasım ayı enflasyon tahmini :) Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar