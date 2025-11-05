Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4B'li Personel Sözleşme Feshi


05 Kasım 2025 16:22
4B'li Personel Sözleşme Feshi

Bir kurumda 18 aydır sözleşmeli büro personeliyim. Ön lisans Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü mezunuyum. Ama Açıktan Kamu yönetimi okuyorum ve 2026'da lisans olarak kpss ye gireceğim. Ve lisans olarak atamam gerçekleşirse şu anki sözleşmemi feshedip yeni yerde göreve başlayabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Yakın zamanda 3 yılı dolup kadroya geçen oldu mu?7433 sayılı kanunla mağdur edilenlerKadroya gecmek istemezsek ?Ksrolu hizmetli maaşıBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarSözleşmeliden Sözleşmeliye...

Sözlük

gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 en çok güldüğüm cümleler 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 meriç aydın 1 gidengelmez dağları 3 100 yıl sonra yok olacak şehirler 3 güne bir söz bırak 1 uruk hai 2 Nemrut dağı 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Kırıkkale'de 'zimmet' soruşturması: Eski belediye başkanı ve 2 kişi gözaltındaMEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacakÖğretim Görevlisi İlanı Adayı Doğrudan Tarif Ediyor!Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!ASBÜ yerleşkesinde söndürme sistemi arızası

Editörün Seçimi

kasım ayı enflasyon tahmini :) Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar