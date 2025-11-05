Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Şanlıurfa ve Malatya?da resen atama yok.


05 Kasım 2025 17:32
Şanlıurfa ve Malatya?da resen atama yok.
Arkadaşlar Şanlıurfa ve Malatya'da resen atamalar yapılmayacak. İlçe grupları içinde isteğe bağlı atamalar yapılacak deniyor. peki Bu tercihler zorunlu mu olacak. Hiç tercih yapmayabiliyor muyuz?

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
05 Kasım 2025 17:37

Resmi yazı gelince belli olur. Sözle olmaz.


Bukettdeniz
Aday Memur
05 Kasım 2025 17:40
Kendi internet sitelerinde yayınlanmış.
atahoca, 57 dk. önce

Resmi yazı gelince belli olur. Sözle olmaz.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
05 Kasım 2025 18:01

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/10/20241018-1.htm

Öğretmenlerin yer değişikliği MADDE 18-

(6) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler, il içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilir. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile talepte bulunmayanların atamaları, öncelikle aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına olmak üzere ilgili valilerce il içerisinde resen yapılabilir.


Bukettdeniz
Aday Memur
05 Kasım 2025 18:03
hocam belirli iller şuan resen yapmıyor. Diğer iller yapabilir bekleyip göreceğiz.
atahoca, 33 dk. önce

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/10/20241018-1.htm

Öğretmenlerin yer değişikliği MADDE 18-

(6) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler, il içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilir. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile talepte bulunmayanların atamaları, öncelikle aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına olmak üzere ilgili valilerce il içerisinde resen yapılabilir.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
05 Kasım 2025 18:18

Yazıda bu belirtilmemiş. Daha sonra yönetmelikte var, deyip uygulama yapmasınlar İl'den sağlam (kulakdan dolma değil) bilgi almaya çalışmanız iyi olur. Diğer senelerde de norm fazlası olacaksanız tercih döneminde iyi okul varsa yazmak, her dönem okul okul gezmekten iyidir. Planlamaları biz yapmadığımız için net birşey yazamıyoruz.

Bukettdeniz, 31 dk. önce
hocam belirli iller şuan resen yapmıyor. Diğer iller yapabilir bekleyip göreceğiz.

Bukettdeniz
Aday Memur
05 Kasım 2025 18:20
Yani şuan yapmamış olması ileride yapmayacağı anlamına gelmiyor diyorsunuz.
atahoca, 16 dk. önce

Yazıda bu belirtilmemiş. Daha sonra yönetmelikte var, deyip uygulama yapmasınlar İl'den sağlam (kulakdan dolma değil) bilgi almaya çalışmanız iyi olur. Diğer senelerde de norm fazlası olacaksanız tercih döneminde iyi okul varsa yazmak, her dönem okul okul gezmekten iyidir. Planlamaları biz yapmadığımız için net birşey yazamıyoruz.


Bukettdeniz
Aday Memur
05 Kasım 2025 18:23
Diğer iller nasıl kararlar verecekler peki. Hepsi birbirinden bağımsız mı olur?
