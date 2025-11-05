Gündem \ Ekonomi
Ev sahibi olmak için ne yapmalıyım?


05 Kasım 2025 18:37
Ev sahibi olmak için ne yapmalıyım?

Ev sahibi olmak için ne yapmalıyım? Kredi mi çekmeliyim, birikim mi yapmalıyım yoksa yatırım mı yapmalıyım?


05 Kasım 2025 19:48

Eğer kiracı isen bir kısmını birikim bir kısmını kredi yapmalisin. Birikim yaptıktan sonra kalan kısmı kredi çekeceksin ya cektigin kredi taksidi güncel kira oranlarından bir tık fazla olmalı. Yani kredi taksidi şu ana göre 30 bin olmalı. Böylece kira yerine kredi taksidi ödersin ve en az zararla ev sahibi olabilirsin.

Yine bir ev parasının yarısını biriktirip fuzulev gibi sistemlere belli tarihli olarak girebilirsin. Bu da güzeldir

