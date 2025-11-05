Ev sahibi olmak için ne yapmalıyım?

Eğer kiracı isen bir kısmını birikim bir kısmını kredi yapmalisin. Birikim yaptıktan sonra kalan kısmı kredi çekeceksin ya cektigin kredi taksidi güncel kira oranlarından bir tık fazla olmalı. Yani kredi taksidi şu ana göre 30 bin olmalı. Böylece kira yerine kredi taksidi ödersin ve en az zararla ev sahibi olabilirsin.

Yine bir ev parasının yarısını biriktirip fuzulev gibi sistemlere belli tarihli olarak girebilirsin. Bu da güzeldir