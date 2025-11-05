Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

TEİAŞ Görevde Yükselme Sınavı Sorulara İtiraz


05 Kasım 2025 20:31
TEİAŞ Görevde Yükselme Sınavı Sorulara İtiraz

Merhaba arkadaşlar. Görevde yükselme sınavında sorulara itiraz eden oldu mu? Başka başlık var mı bilmiyorum, bu başlık altında toplanabilir miyiz? Süre 7 Kasım cuma günü doluyor.

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ promosyonPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTCDD promosyonTaban Aylığa 1000 TL Zam KonusuTPAODSİ 2024 giyim yardımıTEİAŞ görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 2025KİT yönetişim reformuElektrik üretim anonim şirketi görevde yükselme ve ünvan değişikliği yeni sınav açılacak mı ?TMO Becayis

Sözlük

Bugün olanlar 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 sabahattin ali 2 100 yıl sonra yok olacak şehirler 3 Nemrut dağı 1 türkmenistan 1 uruk hai 2 en çok güldüğüm cümleler 1 Mert Başaran 2 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1

Son Haberler

Başsavcılıktan Özel'in Maltepe mitingindeki konuşmasına re'sen soruşturmaKocaeli Valisi Aktaş'tan Gebze'de tahliye edilen binalara ilişkin açıklamaKaraman'da 5. kattan düşen kadın öldüPolonyalı gazeteci Antalya'da Müslüman olduGenel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı

Editörün Seçimi

kasım ayı enflasyon tahmini :) Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar