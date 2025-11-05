Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Önlisans mezunuyken Lisans Bölümü bitirmek


05 Kasım 2025 22:47
Önlisans mezunuyken Lisans Bölümü bitirmek

Merhaba arkadaşlar

Önlisans mezunu olduktan sonra aynı sene memuriyete başlayan ve memurken üst öğrenim lisans bölümü bitiren var mı? Lisan bölümü mezunu olmak Derece kademeye etkisi ne oldu ?

Çok Yazılan Konular

Sağlık raporu beyanÜnvan değişikliği sınavıSağlık mazereti süreKartal koşuyolu kalp hastanesi2026 Promosyon miktarı4B sözleşmeli personel kurum içi görevlendirmeSağlık bakanlığı mühendis maaşıD bölgesinden nereye alt bölge olurYeni atandım Sağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!

Sözlük

sabahattin ali 2 meriç aydın 1 en çok güldüğüm cümleler 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 1 Bugün olanlar 1 Mert Başaran 2 Kasım 2025 boğa süper dolunayı 1 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 Nemrut dağı 1 yaratılan 41

Son Haberler

Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani'yi hedef aldıCevdet Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepkiAksaray'da bir fabrikada 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandıTurizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel KuruldaBakan Güler: Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kader birliği yapmış iki ordu

Editörün Seçimi

kasım ayı enflasyon tahmini :) Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar