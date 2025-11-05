KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Pomem psikiyatr yardım


05 Kasım 2025 23:54
Pomem psikiyatr yardım

Herkese merhaba ben 33.dönem pomeme hazırlanıyorum bundan yaklaşık 5 yıl önce aralıklı olaarak psikiyatriye gitmiştim doktor anksiyete bozukluğu,yaygınlaşmış anksiyete bozukluğu diye tanılar girmiş fakat ben yalnızca sınav yılım olduğu için daha iyi ofaklanabilmek için gitmiştim . Bu tanılar sağlıkta sıkıntı çıkartır mı en son 2020 tarihinde gittim. Bilgisi olanlat lütfen yardımcı olabilir mi

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Nemrut dağı 1 Kasım 2025 boğa süper dolunayı 1 sabahattin ali 2 yaratılan 41 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 meriç aydın 1 gidengelmez dağları 3 açık açık konuşmak 1

Son Haberler

İhraç Sonrası Memurluk Statüsünden Emekli Olunabilir Mi?6 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıBakan Tunç açıkladı: Özgür Özel'e çift soruşturma başlatıldıBakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmakBakan Bolat: Elektrik ve doğalgaz maliyetleri Avrupa'nın en ucuzu

Editörün Seçimi

kasım ayı enflasyon tahmini :) Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar