Sosyal Konut Projesi

240 ay vadeli olan bu konutların vadesini bütçemize göre düşürebiliyor muyuz? Misal diyelim ben ayda 6-7 bin yerine 50 bin ödemek istiyorum. Bunu yaparlar mı?

240 ay vadeli olan bu konutların vadesini bütçemize göre düşürebiliyor muyuz? Misal diyelim ben ayda 6-7 bin yerine 50 bin ödemek istiyorum. Bunu yaparlar mı?