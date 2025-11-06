Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet

Sosyal Konut Projesi


06 Kasım 2025 09:48
Sosyal Konut Projesi
240 ay vadeli olan bu konutların vadesini bütçemize göre düşürebiliyor muyuz? Misal diyelim ben ayda 6-7 bin yerine 50 bin ödemek istiyorum. Bunu yaparlar mı?

serdarbaba
Aday Memur
06 Kasım 2025 09:56
Net bilgisi olan var mı? Vade 240 ayla sabitse hiç girmeye gerek yok. Küçücük bir ev için 20 yıl kredi öde. Ölme eşşeğim ölme.
