Mecburi İlkokul Çağı Kaç Yaşına Kadar..

Yönetmelikte mecburi ilköğretim Çağı 6-14 arası der. Ama bu durum ilköğretim Çağı olduğu için ortaokulu da kapsıyor. Yani çocuk 14 Yaşına kadar ortaokula gidebilir.

Peki ilkokul için sınır nedir. Sürekli devamsız çocuğu 14 Yaşına kadar bekletmek zorunda mıyız. İlkokul ortaokul ayrı artık. İlkokul için de bir sınır olmalı.