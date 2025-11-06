Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ek ders ödenmesinde sabit olmaması.


06 Kasım 2025 10:08
Ek ders ödenmesinde sabit olmaması.

Ek derslerin her ay farklı tarihlerde hesaplara yatması ne zamana kadar devam edecek? çok mu zor maaş sistemine benzer bir sistem kurmak?


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
06 Kasım 2025 12:17

Maaş sistemine benzer bir sabit gün verilmeye kalkışılırsa daha fazla gecikir. Bu sistemde ayın ilk iş gün KBS üzerinden işlemler yapılmaya başlanıyor. Okullar işlemlerini bitirdikten sonra MEM işlemleri tamamlanıyor, ödenek isteniyor ve bir kaç gün içerisinde para yatıyor. Özellikle küçük yerlerde bu işler hızlıca halledildiği için para erkenden hesaba geçiyor. Ancak büyük yerlerde bu işlemler uzuyor. Hele ki işi bilmeyen bir kaç okul gecikirse bu durumda MEM tüm okulları beklemek zorunda olduğu için işlemleri tamamlayamıyor ve bütün il/ilçe bekliyor. Sabit bir gün verilme işlemi başlarsa erken alanlarda geç almaya başlar. Kısacası gecikme ile ilgili sorun çalıştığınız yer ile ilgili. Burada da il/ilçe MEM tedbir alabilir. Örneğin ayın ilk iş günü evrakı teslim etmeyen okul bir sonraki aya kalır müdürü hesabını verir uygulaması gelirse işler hızlanır.


Soner Eraslan
Memur
06 Kasım 2025 12:19
bu ay sizce cuma yatar mı sarkar mı ? bu ay 7si var sadece 8-9u sa hafta içi olsaydı yatar diyebilirdim ama ben de emin olamadım 10a sarkabilir sanki

786786
Memur
06 Kasım 2025 12:34

yattı


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
06 Kasım 2025 15:07

Maaşla birlikte yatırıyor neredeyse banka bizim üzerimizden para kazanıyor işte.

