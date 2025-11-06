Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Veli whatsapp grubundan paylaşım yapılmadığı için uyaran idare?


06 Kasım 2025 10:13
Veli whatsapp grubundan paylaşım yapılmadığı için uyaran idare?

Gönderdiğimiz mesajı paylaşmamışsın diye uyarmaları ne kadar normal?


shah mat
Aday Memur
06 Kasım 2025 10:16

meb bip'e geçiyodu hani


berkaydal
Daire Başkanı
06 Kasım 2025 10:37

Ses çıkarmadığınız sürece normal. Ben WhatsAppta arşive attım mesela. Bırak veliye göndermeyi okumuyorum bile. canım isterse arada bakarım. Laf eden olursa da çıkarım WhatsApp'tan çok da umrumda.

Siz niye bunlarla uğraşıyorsunuz peki? Sesiniz çıkmadığı için. Telefon benim. İster kullanırım ister kullanmam. Parasını idare mi veriyor da benim telefonumda ne yapacağıma karar verecek.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
06 Kasım 2025 10:54

İdare uyarır. Normaldir.

Ben hiç whatsapp grubu kurmadım. Hatta sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Mevzuatta da yeri yok. Mevzuata ekleseler bile size mesai saatleri içinde sorumlu olmak üzere telefon tahsis etmeleri lazım.

Bu arada zaten bakanın (Yusuf Tekin) bu gruplar hakkında olumsuz açıklaması yok muydu?


m.r_f
Daire Başkanı
06 Kasım 2025 11:20

Öncelikle bu ülkede normal arayışınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum, ben bırakalı çok oluyor zira. Neyse konuya dönelim. Evet kimse özel telefonunu iş için kullanmak zorunda değil, kimse whatsapp kullanmak zorunda da değil, kimse internet pakedine sahip olmak zorunda da değil. Ancak okullarımızda o kadar çok alışkanlık haline gelmiş ki, artık normal olan, olması gereken buymuş gibi hareket ediliyor.

Okul müdürü uyarır mı? Evet uyarır. Hakkı mıdır? Hayır. Ama bunu kime anlatacaksınız? Malumsene üye okul müdürünü, malumsene üye ilçe müdürüne mi şikayet edeceksiniz? Onu da yine malumsene üye il müdürüne şikayet edersiniz... (Bunları yazarken gerçekten üzülüyorum)

Bu noktada yapabileceğiniz şey kişisel sebepleri gösterip whatsapp gruplarından çıkmak, grupları silmek olabilir. Müdürünüz sebebini de soracaktır, hakkı olmadığı halde. Lisanı münasip bir şekilde aile içerisinde sorun yarattığı yönünde bi kaç üstü örtülü bahane sıralayabilirsiniz. İnatlaşmaya girmeyin ama geri adım da atmayın, hani ne şiş ne kebap misali. Yoksa mobing de görebilirsiniz, daha çok tadınız kaçar.

Bakan beye gelecek olursak; bakan bey kayıt parasına da olumsuz bakıyo, hangi okul müdürüne soruşturma açılmış? Bakan bey çıkıp açıklama yapar, olumsuz görüş belirtir ancak bu konuda harekete geçilmediği sürece bi anlamı olmaz. Bilen bildiğini okumaya, istediği gibi at koşturmaya devam eder.


bulaşşıkk
Şef
06 Kasım 2025 11:45

Heyyt be tutmayın küçük enişteyi.

kimuni
Genel Müdür
06 Kasım 2025 12:10

ne şekilde uyardı? sözlü ise siz de sözlü olarak böyle bir zorunluluğun olmadığına dair bilgi verin.

