Veli whatsapp grubundan paylaşım yapılmadığı için uyaran idare?

Öncelikle bu ülkede normal arayışınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum, ben bırakalı çok oluyor zira. Neyse konuya dönelim. Evet kimse özel telefonunu iş için kullanmak zorunda değil, kimse whatsapp kullanmak zorunda da değil, kimse internet pakedine sahip olmak zorunda da değil. Ancak okullarımızda o kadar çok alışkanlık haline gelmiş ki, artık normal olan, olması gereken buymuş gibi hareket ediliyor.

Okul müdürü uyarır mı? Evet uyarır. Hakkı mıdır? Hayır. Ama bunu kime anlatacaksınız? Malumsene üye okul müdürünü, malumsene üye ilçe müdürüne mi şikayet edeceksiniz? Onu da yine malumsene üye il müdürüne şikayet edersiniz... (Bunları yazarken gerçekten üzülüyorum)

Bu noktada yapabileceğiniz şey kişisel sebepleri gösterip whatsapp gruplarından çıkmak, grupları silmek olabilir. Müdürünüz sebebini de soracaktır, hakkı olmadığı halde. Lisanı münasip bir şekilde aile içerisinde sorun yarattığı yönünde bi kaç üstü örtülü bahane sıralayabilirsiniz. İnatlaşmaya girmeyin ama geri adım da atmayın, hani ne şiş ne kebap misali. Yoksa mobing de görebilirsiniz, daha çok tadınız kaçar.

Bakan beye gelecek olursak; bakan bey kayıt parasına da olumsuz bakıyo, hangi okul müdürüne soruşturma açılmış? Bakan bey çıkıp açıklama yapar, olumsuz görüş belirtir ancak bu konuda harekete geçilmediği sürece bi anlamı olmaz. Bilen bildiğini okumaya, istediği gibi at koşturmaya devam eder.