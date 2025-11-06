Gündem \ Ekonomi
Motorine Büyük Zam Bekleniyor. TÜİK senin sepetinde yoktur gerçi....


06 Kasım 2025 10:50
Motorine Büyük Zam Bekleniyor. TÜİK senin sepetinde yoktur gerçi....

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 2,07 TL zam yapılması bekleniyor. ekimdeki enflasyon oranı en düşük 3.5 olması gerekirdi. TÜİK başkanı kaç yerden maaş alıyor bir araştırın derim...


alonso24
Aday Memur
06 Kasım 2025 11:45

Totelde Kasım ayı enflasyonuna etki 3+2=5 TL fazla mazot zammı oliyor


mfu4226
Aday Memur
06 Kasım 2025 12:05
enflasyon nasıl düşecek bu şekilde bu kadar uzun süren ekonomik bunalım mı olur
