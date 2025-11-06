Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Promosyon kullanmak istemeyenler


06 Kasım 2025 13:12
Promosyon kullanmak istemeyenler

Herkese hayırlı günler

Eşimden ayrıldım ve icralık durumdayım . İsteyen olursa dosyaları gösterebilirim . Herhangi bir sebeple promosyonunu kullanmak istemeyen arkadaşlar olursa iletişime geçmesini rica ediyorum . Dosyama kendiniz eğer yapmak isterseniz ödeme yapabilirsiniz . 8 yaşında çocuğum var ve çok zorlanıyorum . Tek istediğim kullanmak istemeyenler olursa yüküme derman olmaları

