Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

2026 Sutasak kara k. Tercih


06 Kasım 2025 13:15
2026 Sutasak kara k. Tercih

Değerli büyüklerim bir konu hakkında bilginize başvuracam. Kpss puanım 78, sözelciyim ve matamatik bilgim çok kötü sayısalım çok zayıf sizce kara kuvvetlerinde tercih sıralamam nasıl olmalı; Topcu tankçı gibi bölümler iyi bir matamatik istermi eğer kazanırsam derslerde çok zorlanırmıyım hatta dersten kalırmıyım. Ayrıca Tank'mı Top'mu hangisini başa yazayım artısı eksisi ile. Kara kuvvetlerinden yapabildiğim tercihler; 1-Piyade 2-Tank 3-Top 4-Hava savunma 5-İstihkam (Lütfen bilgisi olan yazabilirmi)

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Mert Başaran 2 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 dolunay 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 bezirgan 1 Manipülatif gitme girişimi 1 yaratılan 42 100 yıl sonra yok olacak şehirler 4 Nasıl bir evim olsun isterdim 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 3

Son Haberler

GAP'ta sulama yatırımları 2028'de tamamlanacakİstanbul'da silahlı saldırı hazırlığındaki zanlı yakalandı!Akdeniz açıklarında deprem!Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası KaldırıldıYDS giriş belgeleri erişime açıldı

Editörün Seçimi

kasım ayı enflasyon tahmini :) Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar