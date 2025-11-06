Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yı


06 Kasım 2025 14:14
2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yı

ben 2009 yılında sözleşmeli katip olarak göreve başladım. 2025 yılında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle birlikte bizden sonra başlayan sözleşmeli memurların hepsinin kademeleri falan eklendi ama bizimkiler eklenmedi. bunla ilişkin bir kazanım yapabile itiraz falan yapan varmı acaba? ve ne yapmak gerekir?


muharrem3452
Aday Memur
06 Kasım 2025 14:42

Bizim komisyon PGM yazısına rağmen Bakanlığa sorduk cevap bekliyoruz demişti en son.


aburjin
Memur
06 Kasım 2025 15:58

2011 yılında kadroya geçtik. iki senemiz boşuna gitti kademe derece olarak.

muharrem3452, 4 saat önce

Bizim komisyon PGM yazısına rağmen Bakanlığa sorduk cevap bekliyoruz demişti en son.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Açtığım konu ne sebeple kapatıldı?Faizsiz ek hesabı tanımlanmayıp şubeye giderek onaylatan var mı?Ek hesap için verilecek 100bnPromosyonİşimi seviyorumYouTube kanalı para kazanmak 3 Ay faizsiz 100 binGys sınavında mülakat kaldırılacak mi?2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yı7433 sayılı kanun ile eş durumu mazeret ataması mağdurları

Sözlük

Bugün olanlar 1 türkmenistan 1 dodo kuşu 1 Manipülatif gitme girişimi 1 Nasıl bir evim olsun isterdim 1 hakem kararları 1 hititler 1 Mert Başaran 2 bezirgan 1 yaratılan 42

Son Haberler

Bursa'da dehşet: Kadının çığlıklarını duyup haber verdiler!Türkiye'de tek örnek: 500 nüfuslu köyde herkes aynı soyadını taşıyor!Sucuk festivali sonrası rahatsızlanan öğrenci ve öğretmen 80 kişi hastaneye başvurdu'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!Bozuk ürün satan zincir marketin kapatılmasında emsal karar

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar