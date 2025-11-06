Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı Yedek Alımları Hakkında



06 Kasım 2025 14:43
İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı Yedek Alımları Hakkında

Uzman Yardımcısı veya aynı zamanlı diğer pozisyonlardan çağırılan yedek aday var mıdır acaba? Aralık ayı ile birlikte açılması muhtemel kadrolar açısından yedek adayların şansı nedir? Daha önceki veya başka kurumlarda benzer durumda tecrübesi olanlar bilgilerini paylaşabilir mi? Teşekkürler.

