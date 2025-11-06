Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İki tıbbi sekreter eş durumunda nerede birleşiriz


06 Kasım 2025 14:54
İki tıbbi sekreter eş durumunda nerede birleşiriz

ben ve eşim tıbbi sekreteriz. eşim sözleşmeli yakın zamanda kadroya geçecek. ben kadroluyum. Ben eşimin yanına geçmek istiyorum. ben 3-c grubundayım. eşim 2-d grubunda. madde 20 yi okudum. orada d veya e grubuna birleştirilir diyor ama sayı olarak üst bölge de kalıyor bu bir engel mi? ayrıca kadroya geçmesi dezavantaj oluşturur mu? ben eşimin yanına geçmek istiyorum zaten 3-c den 2 d grubuna

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişikliği sınavıSağlık raporu beyanEş durumu tayiniSağlık mazereti süreÖnlisans mezunuyken Lisans Bölümü bitirmek2026 Promosyon miktarıSağlık bakanlığı mühendis maaşıKartal koşuyolu kalp hastanesiSağlık bakanlığı büro personeliHac sağlık personeli sınavı

Sözlük

türkmenistan 1 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 meriç aydın 1 Bugün olanlar 1 Manipülatif gitme girişimi 1 hakem kararları 1 Mert Başaran 2 100 yıl sonra yok olacak şehirler 3 dodo kuşu 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 3

Son Haberler

Bursa'da dehşet: Kadının çığlıklarını duyup haber verdiler!Türkiye'de tek örnek: 500 nüfuslu köyde herkes aynı soyadını taşıyor!Sucuk festivali sonrası rahatsızlanan öğrenci ve öğretmen 80 kişi hastaneye başvurdu'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!Bozuk ürün satan zincir marketin kapatılmasında emsal karar

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar