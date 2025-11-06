HP Poly Studio V12 Deneyimi Olan Var mı?

Selamlar arkadaşlar, bizim çağrı merkezinin toplantı odası maalesef hem gürültülü hem de bayağı uzun. Takım toplantılarında masanın ucundaki arkadaşın sesi, yan masadan gelen telefon ve klavye gürültüsü yüzünden kaybolup gidiyor. Ofiste 50?den fazla anlık çalışan oluyor.

HP Poly Studio V12 incelemesini [Video Linki: https://www.youtube.com/watch?v=Sgba1I_lGOE] izledim. Özellikle iki iddia aklıma takıldı ve gerçek kullanıcı deneyimini merak ediyorum:

1. 4.5 Metre Ses Yakalama: Videoda bu cihazın üzerindeki 4 mikrofonun 4.5 metreye kadar normal ses tonuyla konuşan kişiyi bile net duyabildiği söyleniyor. Bu menzil iddiası, büyük toplantı masalarında gerçekten işe yarıyor mu?

2. Noise Block ve Acoustic Fence: Video'dan sonra trafik gürültüsü, yankı/gürültü testleri var. Bu kamera, gerçekten yan masadaki vızıltıyı, yoğun klavye sesini ve dışarıdaki gürültüyü kesip sadece konuşmacıya odaklanıyor mu? Yoksa bu kadar agresif filtreleme sesi robotikleştiriyor mu?

Sürekli toplantı yapan, gürültülü ofislerde deneyimlemiş olanlar yorum yaparsa çok sevinirim. Bu fiyatı, o mikrofon performansı için vermeye değer mi?