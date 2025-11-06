Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Silah Ruhsatı Yenileme Hk.


06 Kasım 2025 15:48
Silah Ruhsatı Yenileme Hk.

Merhaba,

Vefat eden polis memuru babamdan miras kalan tabancanın ruhsat işlemleriyle ilgili bir sorum olacak.

Sağlık kurulundan geçtim, kart parasını yatırdım, bulundurma vergisini de ödedim. Ruhsatın yenileme tarihi 10.01.2026 olarak görünüyor. Ancak işlemleri tamamladığım halde, memur ?tarih dolmadan yenileyemezsiniz, aradaki süre için ayrıca fark ödersiniz? dedi.

Toplamda 52.000 TL ödeme yaptım, yine de beklemem gerektiği söyleniyor. Bu uygulama doğru mudur? Ruhsat süresi dolmadan yenileme yapılamıyor mu? Aradaki tarih için gerçekten ek ücret talep ediliyor mu?

Bilgisi olan arkadaşların cevaplarını rica ederim.

Teşekkürler.


Ahmet2018
Aday Memur
06 Kasım 2025 16:34

Babanızın mirasçıları imza vermesi halinde alabilirsiniz ruhsat süresinin dolmasına gerek yok ilçedeyseniz il emniyetin ruhsat şubesine başvurun orası daha ayrıntılı yönlendirir.


tc1923
Aday Memur
06 Kasım 2025 16:52

Babamın tek mirasçısı benim. 5 sene önce aldım ruhsatı yenileme zamanı geldi fakat böyle bir sorunla karşılaştım.

Ahmet2018, 2 saat önce

Babanızın mirasçıları imza vermesi halinde alabilirsiniz ruhsat süresinin dolmasına gerek yok ilçedeyseniz il emniyetin ruhsat şubesine başvurun orası daha ayrıntılı yönlendirir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

IS BANKASI HESABI AÇILAN VARMI?İcralık polislerZam hayırlı olsunİsbankasi Promosyon 100.000 TLErcan Seki mi Cüneyt Özdemir miBanka hesabı hala açılmayan var mıPBS ekranindaki degişiklik..Sayın bakan müjde açıklayacağı haberiAtama yönetmeliği grupEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler

Sözlük

hakem kararları 1 bezirgan 1 hititler 1 Bugün olanlar 1 sabahattin ali 2 Manipülatif gitme girişimi 1 meriç aydın 1 gidengelmez dağları 4 Enerji kaybı 1 yaratılan 42

Son Haberler

Bursa'da dehşet: Kadının çığlıklarını duyup haber verdiler!Türkiye'de tek örnek: 500 nüfuslu köyde herkes aynı soyadını taşıyor!Sucuk festivali sonrası rahatsızlanan öğrenci ve öğretmen 80 kişi hastaneye başvurdu'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!Bozuk ürün satan zincir marketin kapatılmasında emsal karar

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar