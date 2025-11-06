Öğretmenliği bırakma düşüncesi

Merhabalar. Öğretmen değilim, ancak hepimiz bazen benzer duyguları yaşıyoruz. Ani kararlar vermeden önce uzun vadeli süreçleri iyi değerlendirin derim. Alternatif çözümlere de yönelebilirsiniz. Tayin gibi, görevlendirme gibi. Yolun daha başındasınız, anladığım kadarıyla da lise seviyesi öğretmensiniz. Belli bir alışma süreci muhakkak olucak, kolay meslek değil. Ergen bireylerle uğraşmak da ekstra zorluk getiriyor tabi, onlara hükmetmek yerine yön vermeyi deneyin. Sanırım biraz da bazı şeyleri kafaya takmamaya çalışmalısınız.

Ancak öğretmenliği bırakmaya kesin kararlıysanız bile sakın istifa etmeyin, en kötü geri hizmete alınmak için dilekçe verin. Memuriyete geçersiniz, daha sakin olur görece. Umarım gönlünüzce olur her şey :)