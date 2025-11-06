Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmenliği bırakma düşüncesi


06 Kasım 2025 16:35
Öğretmenliği bırakma düşüncesi

Değerli hocalarım 3. yılımdayım ve başladığım ilk günden beri bırakma isteği çok sık aklıma geliyor.

Mükemmel bir öğretmen değilim elbette benden kaynaklanan sorunlar var ama bir şey bilmeyip ukala, şımarık ve terbiyesiz davranan ergenlerle uğraşmak aşırı derecede yoruyor. Bazı günler dışarı cikasim gelmiyor, kendimi toplamam zaman alıyor.

Artık çocuk sesine tahammül edemiyorum. Psikolojim bozuluyor gibi geliyor bana.

Demek istediğim sizde böyle duygular hiç olmuyor mu? Nasıl başa çıkıyorsunuz?


m.r_f
Daire Başkanı
06 Kasım 2025 16:41

Merhabalar. Öğretmen değilim, ancak hepimiz bazen benzer duyguları yaşıyoruz. Ani kararlar vermeden önce uzun vadeli süreçleri iyi değerlendirin derim. Alternatif çözümlere de yönelebilirsiniz. Tayin gibi, görevlendirme gibi. Yolun daha başındasınız, anladığım kadarıyla da lise seviyesi öğretmensiniz. Belli bir alışma süreci muhakkak olucak, kolay meslek değil. Ergen bireylerle uğraşmak da ekstra zorluk getiriyor tabi, onlara hükmetmek yerine yön vermeyi deneyin. Sanırım biraz da bazı şeyleri kafaya takmamaya çalışmalısınız.

Ancak öğretmenliği bırakmaya kesin kararlıysanız bile sakın istifa etmeyin, en kötü geri hizmete alınmak için dilekçe verin. Memuriyete geçersiniz, daha sakin olur görece. Umarım gönlünüzce olur her şey :)


jajacoelho
Genel Müdür
06 Kasım 2025 16:45

Öğretmenlikten sıkıldım bıktım yeter artık diyorum ben de .Size göre biraz daha şanslı durumdayım.20. yılımı doldurdum.Kdemeli emeklilik çıkarsa ilk fırsatta emekliye ayrılacağım.20 yıl emek verdim asla bu emeği çöpe atmam istifa ederek.Kademeli çıkmazsaq büyük yıkım olur benim için en az 18 yıl daha çalışmak zorunda kalırım ki ne bedensel ne ruhsal açıdan bunu kaldıracak gücüm yok.


hsnbsn
Şef
06 Kasım 2025 17:13

Mühendislik okuyup unvan değişikliği ile mühendis kadrosuna geçtim.


Öztürktüzün
Aday Memur
06 Kasım 2025 18:01
bende geri hizmete geçip öğretmenliği bıraktım diye öğretmenliği özlüyorum. mesai saatleri içinde çalışmaktan sıkılıyorum. demek ki herkes in ilgi ve ihtiyaçları farklı oluyor

entrophyx
Aday Memur
06 Kasım 2025 18:22

Evet hocam hükmetmeye çalışıyorum açıkçası. Geçen sene yön vermeye çalıştım ama pek bir etkisini göremedim.

Bazen slayttan anlatıyorum bazen tahtaya yazıp çiziyorum bazen soru-cevap yapmaya çalışıyorum yok olmuyor. Sınavdan 1 saat önce sınavda çıkacak sorunun cevabını tahtaya yazıyorum. Doğru yapan sayısı 3-5i geçmiyor.

Zevk aldığım zamanlar çok az oluyor.

yvzhfz
Aday Memur
06 Kasım 2025 18:35
Duygularımızın kontrolüde Allah'ın elindedir.Allah'ım duygularımı kontrol etmemde bana yardım et.Beni daraltan bunaltan ne varsa benden çekip al.diyerek dua edin.İnanın duanın kıymetini çoğu insan bilmiyor.Ben her daim Allah'a sığınıyorum.İnsanların tamamını iyi etmek gibi bir vazifemiz yok.Siz üstünüze düşeni yapın gerisi önemli değil.

bursastore
Aday Memur
06 Kasım 2025 18:37
Ben de aynı durumdayım . 2042 emeklilik gözüküyor. Tek umudum kademeli emeklilik
aylaa90
Aday Memur
06 Kasım 2025 19:15
20 yılımızı doldurunca emekliye ayrılabilir yaşımızı bekleyebilir miyiz. ben de çok sıkıldım daha yeni uzman oldum ama hep bi bırakma düşüncesi içerisindeyim

jajacoelho
Genel Müdür
06 Kasım 2025 19:26

devlet, keşke yapsa da 20 yıl prim topladığım kişiyi 3 kuruş emekli maaşla başımdan defetsem diyor..kısmi emeklilik çok büyük zarar çalışan için..zira ödediğin prime göre emekli çok çok az ve bunun için de 61 yaşını bekleyeceksin diyor..ee 61 yaşına kadar ne yiyip içeceğiz?..en güzeli kademeli çıksın herkes primi dolunca tam emekli olsun..ne 61 yaşını ne ikramiyeyi beklemeye lüzum var ..miss gibi olur..zaten öğretmenlerin memurların primleri kesintisiz düzenli ödendiği için 7-8k primi doldurmak çok zor değil...kademe bekleyen 4.5 milyon çalışan var ailesiyle 15 milyonluk seçmen gücü..seçimler zaten şu an başabaş gidiyor..kademeli 15 milyonluk kitleyi ihya eden ihya olur

berkaydal
Daire Başkanı
06 Kasım 2025 19:53

Öğretmenlik yapmıyoruz ki bırakalım. Modern dadılık bizimki. Siz öğretmenliğe bakış açınızı değiştirin. Yoksa yapılacak iş değil zaten.


muhalif çocuk
Memur
06 Kasım 2025 20:18
Branşınız ne bilmiyorum ama yaygın eğitim kurumlarına geçmeye çalışabilirsiniz. Av öğrencili mesem, Özel eğitim okulları olabilir. Tavsiye etmem ama son çare idarecilik. Belde, kasaba, köy vb olabilir. Tayin imkanınız varsa. Ama köy ise iyi araştırın. İl ya da ilçe mem arge, Özel bro, mebbis görevleri olabilir. Bir de arkadaşın dediği gibi teknik kadro bir unvan değişikliği. Teknisyenlik, teknikerlik, mühendislik vb. Geçebilir iseniz halk eğitimi merkezlerini seversiniz bence.

sahin-gomu
Memur
06 Kasım 2025 20:32

Az ders alın hocam, 21 saat üstü girmeyin. İl içi yapıp daha iyi bir mahalledeki okula geçin.


entrophyx
Aday Memur
06 Kasım 2025 20:41

Evet hocam haklısınız. Mesela boş bıraksam hiçbir şey yapmasam, sınavla ilgili de gereken ipuçlarını versem. Kral öğretmen oluyorum öğrenci gözünde.

kimuni
Genel Müdür
06 Kasım 2025 22:12

ölçüyü taşırmayın,sabırlı olun aslında yeter. Ben çok severek mutlu bir şekilde öğretmenlik yapıyorum. Elhamdulillah

