Öğretmenliği Bırakmak Düşüncesi

Değerli hocalarım 3. yılımdayım ve başladığım ilk günden beri bırakma isteği çok sık aklıma geliyor.

Mükemmel bir öğretmen değilim elbette benden kaynaklanan sorunlar var ama bir şey bilmeyip ukala, şımarık ve terbiyesiz davranan ergenlerle uğraşmak aşırı derecede yoruyor. Bazı günler dışarı cikasim gelmiyor, kendimi toplamam zaman alıyor.

Artık çocuk sesine tahammül edemiyorum. Psikolojim bozuluyor gibi geliyor bana.

Demek istediğim sizde böyle duygular hiç olmuyor mu? Nasıl başa çıkıyorsunuz?