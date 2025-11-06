Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Öğretmenliği Bırakmak Düşüncesi


06 Kasım 2025 16:35
Öğretmenliği Bırakmak Düşüncesi

Değerli hocalarım 3. yılımdayım ve başladığım ilk günden beri bırakma isteği çok sık aklıma geliyor.

Mükemmel bir öğretmen değilim elbette benden kaynaklanan sorunlar var ama bir şey bilmeyip ukala, şımarık ve terbiyesiz davranan ergenlerle uğraşmak aşırı derecede yoruyor. Bazı günler dışarı cikasim gelmiyor, kendimi toplamam zaman alıyor.

Artık çocuk sesine tahammül edemiyorum. Psikolojim bozuluyor gibi geliyor bana.

Demek istediğim sizde böyle duygular hiç olmuyor mu? Nasıl başa çıkıyorsunuz?


m.r_f
Daire Başkanı
06 Kasım 2025 16:41

Merhabalar. Öğretmen değilim, ancak hepimiz bazen benzer duyguları yaşıyoruz. Ani kararlar vermeden önce uzun vadeli süreçleri iyi değerlendirin derim. Alternatif çözümlere de yönelebilirsiniz. Tayin gibi, görevlendirme gibi. Yolun daha başındasınız, anladığım kadarıyla da lise seviyesi öğretmensiniz. Belli bir alışma süreci muhakkak olucak, kolay meslek değil. Ergen bireylerle uğraşmak da ekstra zorluk getiriyor tabi, onlara hükmetmek yerine yön vermeyi deneyin. Sanırım biraz da bazı şeyleri kafaya takmamaya çalışmalısınız.

Ancak öğretmenliği bırakmaya kesin kararlıysanız bile sakın istifa etmeyin, en kötü geri hizmete alınmak için dilekçe verin. Memuriyete geçersiniz, daha sakin olur görece. Umarım gönlünüzce olur her şey :)


jajacoelho
Genel Müdür
06 Kasım 2025 16:45

Öğretmenlikten sıkıldım bıktım yeter artık diyorum ben de .Size göre biraz daha şanslı durumdayım.20. yılımı doldurdum.Kdemeli emeklilik çıkarsa ilk fırsatta emekliye ayrılacağım.20 yıl emek verdim asla bu emeği çöpe atmam istifa ederek.Kademeli çıkmazsaq büyük yıkım olur benim için en az 18 yıl daha çalışmak zorunda kalırım ki ne bedensel ne ruhsal açıdan bunu kaldıracak gücüm yok.


hsnbsn
Şef
06 Kasım 2025 17:13

Mühendislik okuyup unvan değişikliği ile mühendis kadrosuna geçtim.


Öztürktüzün
Aday Memur
06 Kasım 2025 18:01
bende geri hizmete geçip öğretmenliği bıraktım diye öğretmenliği özlüyorum. mesai saatleri içinde çalışmaktan sıkılıyorum. demek ki herkes in ilgi ve ihtiyaçları farklı oluyor
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.Eğitimsiz toplum yapılanması; amaç belli de hedef ne ola ki?Veli whatsapp grubundan paylaşım yapılmadığı için uyaran idare?Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?Yönetici görevlendirme yönetmeliği değişirse eski puanı kullanabilir miyim?Norm fazlası öğretmen atamaları 24 Kasım?dan sonrasına kaldı gibi. 29 Ekim Nöbet Ücreti ve Çift nöbet hakkında

Sözlük

hakem kararları 1 bezirgan 1 hititler 1 Bugün olanlar 1 sabahattin ali 2 Manipülatif gitme girişimi 1 meriç aydın 1 gidengelmez dağları 4 Enerji kaybı 1 yaratılan 42

Son Haberler

Bursa'da dehşet: Kadının çığlıklarını duyup haber verdiler!Türkiye'de tek örnek: 500 nüfuslu köyde herkes aynı soyadını taşıyor!Sucuk festivali sonrası rahatsızlanan öğrenci ve öğretmen 80 kişi hastaneye başvurdu'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!Bozuk ürün satan zincir marketin kapatılmasında emsal karar

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar