Başöğretmenlik için mebbisteki il onayım tamamlandı.sertifika olusturulması bekleniyor yazıyor ne ya


06 Kasım 2025 17:27
Merhaba herkese. Süreç nasıl işliyor acaba başöğretmenlik sertifikası oluşturulması bekleniyor diyor idaremi oluşturacak MEB kendisi oluşturup sisteme mi aktaracak ya da böyle bir modül mü oluşturacak MEB ve idaremi oluşturacak nasıl olacak bilgisi olan var mı acaba çünkü hiç kimse bilmiyor şu an idarecilerimden. Sistem değişmiş sanırım geçen yılki gibi değilmiş


Enkidu1
Şef
06 Kasım 2025 17:39

E-devletten sertifikanızı çıkarıp okula teslim etmeniz gerekiyor.

