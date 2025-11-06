Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İl onayı tamamlandı. Sertifika oluşturulması bekleniyor yazıyor. Ne yapmalıyım?


06 Kasım 2025 17:27
Merhaba herkese. Süreç nasıl işliyor acaba başöğretmenlik sertifikası oluşturulması bekleniyor diyor idaremi oluşturacak MEB kendisi oluşturup sisteme mi aktaracak ya da böyle bir modül mü oluşturacak MEB ve idaremi oluşturacak nasıl olacak bilgisi olan var mı acaba çünkü hiç kimse bilmiyor şu an idarecilerimden. Sistem değişmiş sanırım geçen yılki gibi değilmiş


06 Kasım 2025 17:39

E-devletten sertifikanızı çıkarıp okula teslim etmeniz gerekiyor.


06 Kasım 2025 18:48

Ama e-devlet'te henüz sertifikam görünmüyor eskisi görünüyor sadece uzmanlık acaba ne kadar sürer MEB mi ayarlıyor bunu yoksa idarenin mi yüklemesi gerekiyor sisteme bir bilginiz var mı

Enkidu1, 5 saat önce

E-devletten sertifikanızı çıkarıp okula teslim etmeniz gerekiyor.


06 Kasım 2025 20:20

Hocam hazır olduğunda SMS geliyor "sertifikanız hazır" şeklinde. Çıkar kısa sürede

