Genel Başvur/MİT..

06 Kasım 2025 18:00
Absürt ve abes olduğunu düşünüyorum.. Böyle bir başvuru seçeneğinin olmasını mantıksız ve saçma bulduğumu ifade etmek istiyorum.. Bu denli mühim bir teşkilatın ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum.. Evet.. İstihbarat gibi hayati bir meselede bu tür kısıtlamaların veya sınırlamaların olmaması gerektiğini düşünüyorum.. Sıradan bir kurum değil burası.. İnsan kaynaklarının daha geniş bir yelpazede tutulup değerlendirme yapılması gerekir diye düşünüyorum.. Acaba bu şahıstan nasıl istifade edilebilir şeklinde bir yaklaşımın olması gerektiğini düşünüyorum.. Bugün mitin istihbaratçı olmak isteyen kişilere yönelik yeni bir kariyer videosuna denk geldim haberlerde.. Ve şartlara baktım arkadaşlar.. Yani güler misiniz,ağlar mısınız.. 35 yaş sınırı,dil şartı,en az 4 yıl süre ile eğitim veren kurumlardan mezuniyet.. Falan,filan.. Sanki akademik kariyer yapacak kişilere dönük bir ilanmış izlenimi bıraktı bende.. Yanlış bulduğumu tekraren ifade etmek istiyorum.. Şahsi görüşüm elbette.. Az önce de söylemiştim.. İstihbaratın doğasına veya ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum.. Milli güvenlik veya devletin güvenliği anlamında bu kadar stratejik veya hayati önem arz eden bir kurumun daha derinlikli bir bakış açısına sahip olması gerektiğini düşünüyorum.. İnsan odaklı ve istifade bakışlı bir anlayışın öncelikle var olması gerektiğini düşünüyorum.. Evet.. Kurumumuz,dizilere akseden bir teşkilat yapısı ile gerçekten temsil ediliyorsa eyvahlar olsun diyorum.. Vay halimize arkadaşlar..

