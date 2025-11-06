KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han

2026 Sutasak kara k. Tercih


06 Kasım 2025 18:17
2026 Sutasak kara k. Tercih

Kpss puanım 78 sözelciyim, Matamatik bilgim çok zayıf Sayısalım çok kötü, Kara k. Top ve Tank bölümünü kazanırsam derslerde çok sıkıntı yaşarmıyım hatta derslerde kalma durumum olurmu sayısalım zayıf olduğundan ve sizce topmu tankmı hangisini üste yazmalıyım sözelci olarak tercih sıralamasını nasıl yapmalıyım. Bilgisi olan arkadaşların dikkatine.

