10 Kasımda törene katılmak zorunlu mu?


06 Kasım 2025 19:26
10 Kasımda törene katılmak zorunlu mu?
10 Kasımda törene katılmak zorunlu mu?

jajacoelho
Genel Müdür
06 Kasım 2025 19:53

misal bizim okulda tören yarın ve benim dersim yok.


berkaydal
Daire Başkanı
06 Kasım 2025 19:53

Zorunlu.


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
06 Kasım 2025 20:48

Atatürk'ü anmaya zorla gideceksen vah senin öğrencilerinin haline.

