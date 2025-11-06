10 Kasımda törene katılmak zorunlu mu?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?Veli whatsapp grubundan paylaşım yapılmadığı için uyaran idare?Öğretmenliği bırakma düşüncesiOkulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.Eğitimsiz toplum yapılanması; amaç belli de hedef ne ola ki?Yönetici görevlendirme yönetmeliği değişirse eski puanı kullanabilir miyim?Norm fazlası öğretmen atamaları 24 Kasım?dan sonrasına kaldı gibi.
Sözlük
Son Haberler
Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Güney, hayatını kaybetti81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!Bakan Bayraktar: Nükleer santrallerle ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruzTürkiye'nin milli İHA'ları çekim merkezi olduTaklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Editörün Seçimi
Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar