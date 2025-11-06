Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İş bankası daha önce yapılandırma yapana kredi veriyor mu ?


06 Kasım 2025 19:28
İş bankası daha önce yapılandırma yapana kredi veriyor mu ?

Tek ve net soru deneyen oldu mu


Deli-Kurt2017
Şef
06 Kasım 2025 19:46

Benim kredi karti yapilandirmam vardi. Findeks puanim.980 lerdeydi daha yeni 400 bim cektim


Kozanliyiz
Aday Memur
06 Kasım 2025 19:51
ciddi misin??
Yarınsız001
Aday Memur
06 Kasım 2025 20:09
1160 puanım var iş bankasından icralık olmuştum kapattım ama herhangi kart ya da eksi hesap vermediler

Deli-Kurt2017
Şef
06 Kasım 2025 21:16

Benim kredi karti yapilandirmam vardi. Findeks puanim.980 lerdeydi daha yeni 400 bim cektim


turkolog24
Daire Başkanı
06 Kasım 2025 21:28

Yapılandırma olursa puanın sıfır olur ama


Riomen
Aday Memur
06 Kasım 2025 22:11

Yav yalanın batsın :)

