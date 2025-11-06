Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Destek personeli erkek çocuk bakıcısı


06 Kasım 2025 19:55
Merhaba lisede çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden mezun oldum şuan okul öncesi öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisiyim 2026 ortaöğretim kpss ye girip erkek çocuk bakıcısı alımlarına başvurmayı düşünüyorum 2 senede bir oluyormuş sanırım meslek nasıl çalışma saatleri vs bilgisi olan varsa sevinirim

