Bddk gereği işbankası dijital şube acılamaması


06 Kasım 2025 21:28
Bddk gereği işbankası dijital şube acılamaması

Herkese kolay gelsin bugün tarafıma iş bankasından aranarak BDDK kapsamında dijital şube işlemlerinin suanlık açılamayacağını, sebebinin borsa işlemleri ya da yasa dışı bahis vs olabilecegini söylediler. Bu zamana kadar ne bahis ne de borsa işlemim oldu. Sadece dolandırıcılık konusunda müşteki olarak şikayetçi olmuştum 5-6 yıl önce. Bu konuya benzer durum yaşayan var mı ? Sonuç alındı mı ?


realreisatatürk
06 Kasım 2025 21:41

ATM den para çekme açık mı . Mahkemeye ver


Oktay3506
Aday Memur
06 Kasım 2025 21:48

Hesabin acildimi ve nereye başvuru yaptın mobil bankacılık icin


Kesinbilgi42
Memur
06 Kasım 2025 21:52

Hesap açılır ama dijital bankacılık için yazı yazacağız genel şubeye dediler


polıce35
Aday Memur
06 Kasım 2025 22:02

Aynı olaydan 5 yıl önce hesabım kapatıldı. Dijital şubeyi iş bankası hiç bir şekilde açmıyor


harveySpecterr
Aday Memur
06 Kasım 2025 22:07
hocam bankalar müşteri seçebilirler bireysel olsaydı birşey yapılamazdı bu bi gerçek ama kurum bi sözleşme imzalamış siz o sözleşmenin tarafısınız sözleşmeye uygun davranmadığı taktirde hem suç işlerler hemde sözleşmeye aykırılıktan tazminat hakkı doğar dilekçenizi yazın BDDK e şikayet olışturun ve dilekçenizde yazın banka kredi kartı kmh kullandırtmayabilir ama en azından para transferi gerçekleştirmek istediğinizden bahsedin yapılan işlemin keyfi olduğunu iletin hukuksal olarak sonuna kadar haklısınız sonucu bizimle paylaşın.

polıce35
Aday Memur
06 Kasım 2025 22:13

aynı olay 5 yıl önce başıma gelmişti. yine maaşlı müşteriydim ama hiç bir şekilde dijital bankacılığı açmadılar. Sadece şubeden elden para çekmene izin veriliyor

