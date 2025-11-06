Bddk gereği işbankası dijital şube acılamaması

hocam bankalar müşteri seçebilirler bireysel olsaydı birşey yapılamazdı bu bi gerçek ama kurum bi sözleşme imzalamış siz o sözleşmenin tarafısınız sözleşmeye uygun davranmadığı taktirde hem suç işlerler hemde sözleşmeye aykırılıktan tazminat hakkı doğar dilekçenizi yazın BDDK e şikayet olışturun ve dilekçenizde yazın banka kredi kartı kmh kullandırtmayabilir ama en azından para transferi gerçekleştirmek istediğinizden bahsedin yapılan işlemin keyfi olduğunu iletin hukuksal olarak sonuna kadar haklısınız sonucu bizimle paylaşın.

