emniyet teşkilatı güncel konuyla ilgili açıklaması

*EGM Maaş Promosyonu İle İlgili Duyuru* İş Bankası ile Görüşmemiz Sonuçlandı. Emniyet Teşkilatımızın kıymetli mensupları, Emniyet Teşkilatı Sendikası Ekonomi ve Mali İş Birliği Kurul Başkanımız Erkan GÖÇMEN, bugün İş Bankası Genel Müdürlüğünde bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda maaş ve promosyon ödemeleri sürecine dair son gelişmeler hakkında sendikamız adına bilgilendirme yapılması ve bazı kritik taleplerimizin iletilmesi zaruri hale gelmiştir. *Maaş ve Promosyon Ödemeleri* Maaş ödemelerinizin İş Bankası tarafından hesaplara yatırılacağı ve bu işlemin hemen akabinde, muhtemelen takip eden hafta içerisinde, promosyon ödemelerinin de hızla gerçekleştirileceği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. * EFT/FAST Ücretleri* Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen anlaşmada İş Bankası'nın mesai saatleri dışındaki EFT/FAST işlemlerinden ücret alacak olması sendikamızın en önemli itiraz konusudur. İş Bankası'nın şartnamede olmamasına rağmen EGM tarafına sunduğu ve ne yazık ki EGM tarafından kabul edilen bu kısıtlayıcı maddeyi, Emniyet Teşkilatında görev yapan tüm personel adına kesinlikle kabul etmediğimizi İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne en güçlü şekilde ilettik. Teşkilat mensuplarımızın hak kaybı yaşamaması ve maliyet yükü altına girmemesi için, İş Bankası Genel Müdürlüğü'nün konuyu yeniden değerlendirip, tüm EFT/FAST işlemlerini ücretsiz hale getireceğine dair inancımızı korumaktayız. *Faizsiz Kredi Talebi* Ayrıca promosyona dayalı faizsiz kredi imkanının da farklı vade ve miktar seçenekleri ile yurt genelinde kısa zamanda duyurulacağının bilgisini aldık. EGM'nin zaman planlamasına yeterince özen göstermeden süreci devam ettirmesine rağmen, ihale sürecini ve maaşların taşınması gibi devasa bir operasyonu omuzlayan, 352 bin kişilik bu büyük organizasyonu başarıyla gerçekleştiren değerli İş Bankası çalışanlarına, teşkilat mensuplarımızla yapılacak olan bu ilk buluşmada ve önümüzdeki 3 yıl içinde İş Bankası şubelerinde gösterecekleri nezaket ve ev sahipliği için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz. Bu denli büyük bir operasyonun zaman yönetimi konusunda yaşanan aksaklıkların yarattığı tüm yükü İş Bankası çalışanları profesyonellikle omuzlamıştır. *Önemli Uyarı* Teşkilat mensuplarımızın, bu yoğun süreçte yalnızca resmi kanallardan yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Maaş ve promosyon sürecini fırsat bilerek gerçekleştirilebilecek olası telefon, SMS veya internet tabanlı dolandırıcılık girişimlerine karşı azami dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatırız. Hiçbir kurum, sizden bankacılık bilgilerinizi telefonla veya SMS yoluyla talep etmez. *Kamuoyuna saygıyla duyurulur.*

