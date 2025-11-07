Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

eş durumu mazeret ataması


07 Kasım 2025 08:36
eş durumu mazeret ataması
2025 yılı genl atama döneminde Şanlıurfa iline atandım. Atamam yapıldıkdıktan kısa süre sonra eşim memur olarak İstanbul b belediye kadrosuna çakılı kadro olarak atandı. tayin hakkı olmadığı için İstanbul iline atanmak üzere talepte bulundum ancak iki kez kabul edilmedi. kabul ediymele gerekçesini bilmiyorum. mahkeme yoluna gitme düşüncem var. konu ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi arkadaşlardan döneri ve destek alabilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerIS BANKASI HESABI AÇILAN VARMI?İsbankasi Promosyon 100.000 TLBanka hesabı hala açılmayan var mıErcan Seki mi Cüneyt Özdemir miZam hayırlı olsunPBS ekranindaki degişiklik..Atama yönetmeliği grupvar balon,renkli renkli almak isteyen yokmuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler

Sözlük

dodo kuşu 1 100 yıl sonra yok olacak şehirler 2 güne bir söz bırak 2 yaratılan 42 Enerji kaybı 1 dolunay 1 Koku 1 Bugün olanlar 2 bezirgan 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 2

Son Haberler

Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi DurduKOM'dan kaçak ilaca geçit yok: Binlerce kutu ele geçirildiKontrolden çıkan araç elektrik direğine saplandıBalıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem17 hakem ve 1 kulüp başkanı hakkında gözaltı kararı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar