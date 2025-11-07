eş durumu mazeret ataması

2025 yılı genl atama döneminde Şanlıurfa iline atandım. Atamam yapıldıkdıktan kısa süre sonra eşim memur olarak İstanbul b belediye kadrosuna çakılı kadro olarak atandı. tayin hakkı olmadığı için İstanbul iline atanmak üzere talepte bulundum ancak iki kez kabul edilmedi. kabul ediymele gerekçesini bilmiyorum. mahkeme yoluna gitme düşüncem var. konu ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi arkadaşlardan döneri ve destek alabilir miyim ?

2025 yılı genl atama döneminde Şanlıurfa iline atandım. Atamam yapıldıkdıktan kısa süre sonra eşim memur olarak İstanbul b belediye kadrosuna çakılı kadro olarak atandı. tayin hakkı olmadığı için İstanbul iline atanmak üzere talepte bulundum ancak iki kez kabul edilmedi. kabul ediymele gerekçesini bilmiyorum. mahkeme yoluna gitme düşüncem var. konu ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi arkadaşlardan döneri ve destek alabilir miyim ?