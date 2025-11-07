Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Maarif Model Seminerine çağırıldınız mı?


07 Kasım 2025 09:18
Bu yıl maarif eğitim modeline yeni geçiş yapan branşların öğretmenlerine soruyorum, sizi seminer için çağırdılar mı? Ara tatil geldi beni hala çağırmadılar. Yanlış bir uygulama değil mi? Hiçbir bilgi verilmeden yepyeni bir eğitim modelini uygulamamız istendi 2.5 ay boyunca.

